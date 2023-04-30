Російський ворог знову обстріляв Нікополь: в місті руйнування
В ніч на 30 квітня російські окупанти знову підло обстріляли мирне місто Нікополь Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За його інформацією, росіяни обстріляли місто з артилерії — пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплицю, мікроавтобус, легковий автомобіль та лінію електропередач.
Люди не постраждали, зазначив Лисак.
Нагадаємо, 25 квітня російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Тоді ворог застосував безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали приватні будинки.432
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