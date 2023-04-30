Російський ворог знову обстріляв Нікополь: в місті руйнування

В ніч на 30 квітня російські окупанти знову підло обстріляли мирне місто Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждали мирні оселі

Зрозуміло, ніяких стратегічних об'єктів поруч не було

За його інформацією, росіяни обстріляли місто з артилерії — пошкоджено 7 приватних будинків, стільки ж господарчих споруд, теплицю, мікроавтобус, легковий автомобіль та лінію електропередач.

Наслідки нічного обстрілу

Люди не постраждали, зазначив Лисак.

Нагадаємо, 25 квітня російські військові обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Тоді ворог застосував безпілотник. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали приватні будинки.

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