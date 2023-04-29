«Божа кара за Умань»: у розвідці та ЗСУ прокоментували знищення безпілотниками нафтобази у Севастополі

Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що внаслідок вибуху в Севастополі 29 квітня було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту рф.

«У місті Севастополь 29 квітня відбулася „бавовна“, яка є божою карою, зокрема за вбитих цивільних осіб в Умані, серед яких є п'ятеро дітей. Ця кара буде довготривалою. Усім мешканцям тимчасово окупованого Криму бажано найближчим часом не перебувати поряд із військовими об'єктами та об'єктами, які забезпечують армію агресора», — розповів Юсов.

Як повідомили в Збройних силах України, уражена нафтобаза в Севастополі розташована впритул до десантних кораблів, де вони завантажуються та розвантажуються.

«Атака на нафтобазу — це не просто руйнація інфраструктури та знищення запасів паливних ресурсів, це удар по військовому об'єкту, одному з важливих у Севастополі. Успішно вражена ціль — чергова віртуозна перемога безпілотної авіації та чергова ганьба морської піхоти росії», — йдеться у повідомленні ЗСУ.

«Чекайте на наступні пророцтва…», — заінтригував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський.

Тим часом голова російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развозжаєв повідомив, що «пожежу у Гагаринському районі на нафтобазі локалізовано».

За його словами, орієнтовно до 18.00 вогнеборці зможуть повністю загасити спалах. Пожежу спричинило потрапляння двох безпілотних літальних апаратів у резервуари.

Як писали «ФАКТИ», раніше 28 квітня близько четвертої ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок в Умані. Багато людей загинули.

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