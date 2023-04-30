Тихого кордону! Вітання з Днем прикордонника у віршах та прозі

В Радянському Союзі день прикордонника щорічно святкували 28 травня. Навіть в часи незалежності ця дата закріпилася в народі, хоча у 1992 році указом президента свято перенесли на 4 листопада. Лише у 2018 році президент Петро Порошенко підписав указ про перенесення дати святкування на 30 квітня. В цей день була заснована Держприкордонслужба України.

Саме прикордонники мужньо зустріли російського ворога 24 лютого 2022 року, чимало з них полягли на полі бою.

Проте побратими загиблих Героїв тримають стрій, і нині воюють з ворогом на найгарячіших напрямків фронту.

Тож нині, як ніколи, захисники потребують наших нымолитв і побажань стійкості і витривалості.

Завжди доречною буде тепла листівка з добрими словами.

***

Нелегка обрана вами дорога, але ви йдете по ній гордо, легко. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки і знайти вихід з непередбачених ситуацій. Нехай буде спокійною ваша служба. Адже це запорука миру і щастя нашої країни!

***

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо величезне дякую всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!

***

З Днем прикордонника тебе, солдате,

Мирного неба над головою!

Нехай твій край буде світом багатий,

А війна пройде стороною.

Щастя, здоров’я, удачі, добра

І завжди тихого кордону.

Нехай тебе зігріває завжди

Думка про світло у вікнах рідного дому!

***

Знаю, ти не спиш,

На посту своїм стоїш.

Може злива ллє,

Служба все одно йде.

Хоч у спеку, й навіть в холоди

Пильний на посту завжди!

Ти — солдат, ти — прикордонник,

України справжній захисник!

***

Вітаю тебе, друже, із Днем прикордонника. Впевнений, що ти і твої колеги завжди будете взірцем гідності та честі, відданості своєму народові та обов'язку. Успіхів вам на цьому благородному шляху!

Нелегка вибрана вами дорога, але ви йдете по ній гордо, легко. Бажаємо вам ніколи не пізнати гіркоту поразки і струси непередбачених ситуацій. Нехай буде спокійною ваша служба. Адже це запорука миру і щастя нашої країни.

***

Я вітаю тебе і твоїх товаришів по службі з Днем прикордонника! Будьте завжди стійкими, сильними і витривалими, тому що ви потрібні нам! Ми говоримо величезне спасибі всім, хто кожен день і кожну ніч береже наш спокій!

Нагадаємо, що саме прикордонникам належить крилатий вислів про «руський воєнний корабель».

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