Знищення «Москви», звільнення Зміїного та «граблі» у Чорнобаївці: у Генштабі нагадали знакові моменти битви за південь України

Вже від початку окупації Херсонщини російськими військами, які зайшли туди з анексованого Криму вночі 24 лютого, почалася битва за його звільнення. У Генеральному штабі ЗСУ нагадали найбільш знакові перемоги Сил оборони України на півдні в період весни-осені 2022 року:

24 березня — знищення на рейді в Бердянську російського десантного корабля;

13 квітня — знищення флагмана російського військового флоту крейсера «Москва»;

30 квітня — звільнення острова Зміїний;

А ще протягом усієї весни ЗСУ систематично нищили авіацію та склади боєприпасів противника на аеродромі поблизу Чорнобаївки.

У серпні було розпочато наступальну операцію Оперативно-стратегічного угрупування військ «Херсон», до складу якого входили Оперативні угруповання військ «Миколаїв» і «Кривий Ріг» та інші складові Сил оборони. Українські війська блокували сили противника в районах їх зосередження і завдавали по них авіаційних та ракетно-артилерійських ударів, а також періодично атакували виявлені слабкі ділянки оборони на правобережжі Дніпра за підтримки важкої бронетехніки.

Швидке просування Сил оборони було неможливим, адже в Херсоні перебували найбільш підготовлені та найбоєздатніші російські підрозділи, зокрема десантні війська рф, російські сили спеціального призначення та морська піхота. Вони складали кістяк угруповання, який також посилювався мобілізованим складом, досягаючи 40-тисячної кількості. Крім того, існувала небезпека, що у разі втрати м. Херсон, російські окупанти можуть підірвати дамбу Каховської ГЕС, спричинивши затоплення значних територій та населених пунктів України.

1−5 жовтня 2022 року Сили оборони України продовжили наступ на півночі Південно-Західної оперативної зони, звільнивши Золоту Балку, Хрещенівку, Гаврилівку, Давидів Брід, Новопетрівка та ще низку населених пунктів. Загалом за першу половину жовтня на Херсонському напрямку українські війська звільнили 29 населених пунктів, глибина вклинення українських військ на різних ділянках фронту склала від 10 до 20 км.

11−15 жовтня, відбивши контратаки противника, українські війська продовжили наступ з району селища Давидів Брід у напрямку населених пунктів Іщенка і Костромка. Українська авіація 11 та 13 жовтня уразила чотири позиції ППО ворога в Бериславському і Каховському районах, а також п’ять місць скупчення живої сили, озброєння та техніки в Бериславському, Баштанському, Миколаївському і Херсонському районах.

16−20 жовтня Сили оборони України прорвали російську оборону в районі н. п. Суханове та продовжили наступальну операцію на напрямку н. п. Нова Кам’янка — Берислав.

Завдяки уміло застосованій тактиці, станом на 24 жовтня 2022 року наші війська звільнили на Херсонщині 90 населених пунктів, в яких мешкали понад 12 тисяч осіб.

Наступальні дії продовжувалися 30 і 31 жовтня на північний захід від міста Берислав та селища Чорнобаївка. З метою недопущення перекидання російських резервів з лівого на правий берег р. Дніпро, українські війська знищили дві баржі окупантів поблизу Антонівського мосту. Також було знищено колону військової техніки ворога на підході до переправи. Далі серією артилерійських ударів було знищено Антонівський міст, що суттєво сповільнило втечу окупантів.

А вранці 8 жовтня 2022 року спалахнув Кримський міст, що з’єднує тимчасово окупований український півострів з рф і яким здійснювався підвіз боєприпасів до кримського угрупування військ противника.

10 жовтня 2022 пролунав вибух у військовій частині міста Джанкой на півночі окупованого Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу рф, три авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28 та Ка-52 окупантів.

До кінця жовтня, за результатами наступу українських військ, було звільнено 41 населений пункт Херсонщини та Миколаївщини, що створило передумови для переходу до нової фази наступальної операції. Сили оборони України перехопили стратегічну ініціативу в Південно-Західній операційній зоні й змусити ворога розпочати евакуацію на правобережжі р. Дніпро.

Зрештою, в перших числах листопада, після низки успішно проведених наземних операцій українські військові зайшли в покинутий російськими військами Херсон, де вже за 10 наступних днів не лишилося жодного російського окупанта.

«Внаслідок наступальних дій Сил оборони України у Південно-Західній оперативній зоні було створено умови для звільнення всієї західної частини Херсонщини. Важливим чинником успіху Сили оборони України стало уміле застосування наданого зарубіжними партнерами України високоточного ракетноартилерійського озброєння», — наголошують у Генеральному штабі.

Нагадаємо, нині ворог регулярно піддає артилерійським і авіаударам Херсон і Берислав, намагаючись помститися мирному населенню за військові поразки. Тим часом Сили оборони готуються до нового контрнаступу, який може відбутися і на південному напрямку.

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