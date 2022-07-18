Втрачаємо найкращих: у боях за Україну загинули священик та прикордонник із Дніпра

У ході бойових дій проти російських окупантів загинув молодий український військовослужбовець Богдан Каплун, який до війни був священиком в одній із церков Дніпра.

Богдан Каплун

Як повідомив у Facebook його товариш, поет Олександр Ратнер, трагедія сталася декількома днями раніше — 16 липня.

Дніпровський священик загинув внаслідок попадання російської міни в бліндаж, де він перебував.

Як стало відомо, Богдан Каплун змінив рясу священика на військову форму близько трьох місяців тому і пішов захищати Україну від російських загарбників. Судячи з інформації на його Facebook-сторінці, він служив у Храмі Преподобного Агапіта Печерського Лікаря у Дніпрі. Відомо, що цей храм знаходиться на території дніпровської лікарні № 6.

«Молода, красива, прекрасна людина, в минулому священик, він добровільно пішов на фронт близько трьох місяців тому. Коли ми прощалися, мені здавалося, що я проводжаю сина, і, коли обіймав його, стримував сльози, розуміючи, що можемо більше не побачитися. У нього в очах теж стояли сльози. Потім ми переписувалися… Богдан залишив нам свого пса, трирічну вівчарку Філа, який тепер осиротів. Та й ми осиротіли також», — написав Олександр Ратнер.

Також напередодні у боях за свободу Батьківщини склав голову інспектор прикордонної служби дніпрянин В'ячеслав Галкін.

В'ячеслав Галкін

«Мій милий чоловік… Того дня, коли обірвалося твоє життя, для мене весь світ вкрився темрявою — безпроглядною, всепоглинаючимою, тихою і такою страшною. Ти був справжнім батьком для своїх дітей, добрим чоловіком і товаришем… Ти був ЛЮДИНОЮ!» — написала у соцмережі його дружина.

Українці висловлюють свої співчуття сім'ям загиблих та дякують за те, що вони захищали нашу країну та всіх її мешканців від путінської орди.

Нагадаємо, раніше стало відомо про загибель на фронті відомого українського телеведучого.

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