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Спорт

Український футболіст вразив коментатора феноменальним голом зі своєї половини поля (відео)

18:19 30 квітня 2023
Кирило Петров

Чемпіон Європи U19 у складі збірної України та найкращий Футболіст турніру Кирило Петров, який виступає за «Корону», забив феноменальний гол у матчі чемпіонату Польщі.

На 9-й хвилині гостьового поєдинку проти «Сталі» з Мелеца 32-річний захисник команди з Кельце, прийнявши м'яч на своїй половині поля і оцінивши досвідченим оком ситуацію, пробив по воротах, і м'яч, пролетівши метрів 55, опустився за комір голкіперу. Феноменальний гол!

Щоправда, ще до перерви господарі поля відігралися і зустріч закінчилася нічиєю — 1:1. Важливе очко для «Корони», що посідає у турнірній таблиці 14-е місце та перебуває у чотирьох пунктах від зони вильоту.

Зазначимо, що цього сезону колишній футболіст «Динамо», «Кривбаса» та «Колоса» вдруге вразив ворота суперників у польській екстраклясі. У листопаді 2022-го Петров врятував свою команду від поразки на полі «Медзі» з Легніци (2:2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар забив неймовірний гол зі 101 метра і побив світовий рекорд.

Фото ФК «Корона»

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