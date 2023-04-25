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Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1989
Скульптор: Salvador Debon
Розмір: 32,5×105 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
У старій буддійській притчі героїв цієї незвичайної історії досить різко називають дурнями. Чесно кажучи, я б такими грубими словами в даному випадку розкидатися не став. Але, очевидно, автори притчі добре розуміли, що мають на увазі.
П'ятеро дурнів йшли прямо через центральну площу невеликого прибережного містечка. Спостерігаючи їх, городяни щиро дивувалися з того, що бачили. Ці п'ятеро незнайомців несли над своїми головами човен. А човен цей був такий великий, що вони буквально згиналися під його вагою.
Люди запитали: «Навіщо ви це робите?» Дурні їм відповіли: «Ми не можемо покинути цей човен. Ми перепливли на ньому з того берега протоки на цей. Як можна тепер його покинути? Адже тільки завдяки йому ми дісталися сюди. Без нього ми, напевно, загинули б на тому березі. Наближалася ніч, а навколо було повно диких звірів, і на ранок ми, звичайно ж, усі загинули б. Ось чому ми вирішили ніколи тепер не кидати цей човен. Ми перед ним у вічному боргу. І відтепер носитимемо його на своїх головах із почуття вдячності до самого кінця нашого життя».
«Ну, що взяти з цих людей, якщо вони дурні?» — вирішили городяни. І залишили п'ятьох незнайомців у спокої…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. І свіжої голови — для тверезих роздумів. Як завжди, щиро ваш.
У травні буде три дні, коли нічого не можна ні сіяти, ні садити: календар городника на останній місяць весни
Вітер: 3 м/с Пн-Зх
Тиск: 746 мм