Заморозки та різкий вітер: травень розпочався в Україні з похолодання, перший тиждень місяця буде некомфортним

В Україні в перші дні травня погода стане прохолодною. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Найближчої ночі заморозки очікуються у західних областях та у північній частині. Дійдуть до Вінниччини, а ось північну Сумщину можуть хіба що полякати — тут менша ймовірність. На решті території України вночі +3+8 градусів, вдень +11+15 градусів, на Закарпатті та на Одещині +15+20 градусів. 1-го травня дощі пройдуть на Лівобережжі України, решта території — у сухій погоді. Вітер буде північних напрямків, рвучкий, некомфортний», — прогнозує вона.

За словами синоптикині, у Києві 1-го травня вночі близько +3+5 градусів, місцями заморозки, вдень близько +14 градусів.

«Без дощу завтра, сонячно, але вітряно. Найтепліші дні — вівторок, середа, плануйте щось хороше) 4−5 травня на півночі та заході очікується похолодання. Наступними вихідними буде холодно, проте на сході та півдні — втримається тепла погода, до +15+20 градусів», — прогнозує Діденко.

Як писали «ФАКТИ», раніше відомий синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє тепло.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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