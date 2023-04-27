На заході — заморозки, на сході — майже літо: погода здивує українців останніми днями квітня

В Україні, де днями погіршилась погода, 28 квітня у західних областях вночі можливі заморозки, в тому числі і в повітрі. Такий прогноз дає відома синоптикиня Наталка Діденко.

«Можливо, торкнуться „мінуси“, але скоріше лише на грунті, ще й Житомирщини та Вінниччини. 29−30 квітня заморозки можуть досягнути північних та центральних областей!» — пише вона.

За прогнозом синоптикині, у східних областях під час дощів пролунають місцями грози.

«Дощі пройдуть завтра у східній частині (з грозами), а також на Полтавщині, в районах та навколо Дніпра, на Запоріжжі, Херсонщині та в Криму. На решті території України опади малоймовірні, з'явиться сонце. Температура повітря трохи схаменеться і вирівняється до помірних +12+15 градусів. У східних областях вона становитиме впродовж дня чудові +17+22 градуси. Вітер завтра буде рвучким, сильним, хіба що на заході більш сумирний, невеликий. Напрямок — північно-західний. У Києві п'ятниця вилюдніє — сухо, пробиватиметься сонце, потепліє вдень до +12,+13 градусів. У столиці та околицях 29−30 квітня, особливо при проясненнях, вночі є ймовірність заморозків!» — написала Діденко.

За її прогнозом, у суботу в більшості областей України буде без дощів.

«У неділю подощить знову на заході та в східній частині. На решті території України 30-го квітня — сухо. Температура скакатиме, десь тепло, десь затоки холоду — будемо щодня стежити разом за градусами», — прогнозує синоптикиня.

Укргідрометцентр також прогнозує 28 квітня дощову погоду на півдні, сході та частково у центрі. В західних областях вночі можливі заморозки до трьох градусів морозу.

Як писали «ФАКТИ», раніше синоптики передбачали в Україні аномально теплу весну.

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