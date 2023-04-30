Дощі закінчаться: синоптик розповів, коли в Україну прийде справжнє тепло

Згідно з попередженням синоптиків, в останній день місяця природа продовжить дивувати українців своєю різноманітністю.

Так, на Правобережжі України вона більшою мірою формуватиметься за умов поля високого атмосферного тиску. Тому тут істотних опадів не передбачається. Зовсім інша погодна ситуація складеться на Лівобережжі країни та в Криму: тут велика Чорноморсько-Кавказька депресія стане причиною дощів і щільної хмарності.

Про це пише у соціальній мережі синоптик Ігор Кібальчич.

Тому в неділю, 30 квітня у західній частині місцями очікується невеликий дощ. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки −3…−0 °С; вдень +12…+17 °С. У північних областях без істотних опадів, лише на Сумщині очікується невеликий, місцями помірний дощ. Температура повітря вночі +2…+7 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки −3…−0 °С; вдень +10…+15 °С.

У центрі України очікується невеликий, подекуди помірний дощ. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +10…+15 °С. У південних областях очікується дощова погода, місцями можливі грози. Температура повітря вночі +4…+9 °С, +12…+17 °С, на Одещині до +20 °С. У східній частині вночі та вранці пройдуть помірні, подекуди значні дощі. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11°С, вдень +13…+18 °С, у Харківській області +8…+13 °С.

Синоптична карта України на неділю, 30 квітня

Також фахівець дав прогноз на увесь травень.

Згідно з ним третій місяць весни розпочнеться в Україні з антициклонічної діяльності, яка охопить Центральну та Східну Європу. 1−2 травня спостерігатиметься переважно сонячна та суха погода по всій країні. Але вже з 3 — 4 травня термобаричне поле почне перетворюватись на циклонічне. В результаті цього знову варто очікувати період дощів і хмарного неба, тривалістю в кілька днів.

З 6 по 10 травня очікується аномально холодна погода. У нічний час можливі заморозки на поверхні ґрунту та місцями у повітрі.

Приблизно з 11 — 12 травня почнеться поступове підвищення температури повітря, але вона все ще залишатиметься нижчою за норму до середини травня.

Більш інтенсивного тепла слід очікувати у другій половині місяця.

У третій декаді місяця в південних і західних областях стовпчики термометрів в окремі дні можуть досягти позначки +30 °С, помітно стануть теплішими і ночі. Настання метеорологічного літа (за середньодобової температури +15 °С і вище) також очікується у третій декаді травня.

Таким чином, складаються цілком очевидні передумови для прохолодного, місцями холодного травня в Україні. Середньомісячна температура очікується на 1 — 3 °C нижче за кліматичну норму; у західних областях та у Криму близько до норми. Найхолодніші дні прогнозуються з 5 до 15 травня. Кількість опадів загалом за місяць коливатиметься біля норми, місцями може випасти більше за норму на 20 — 50%.

Нагадаємо, що незалежно від погоди, останній день квітня та початок травня оптимально підходять для робіт на дачі, в саду та городі. Зокрема, саме час підживлювати розсаду та ягідники.

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