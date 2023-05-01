«У гравців з України є багато причин не тиснути нам руки»: перша ракетка росії здивувала заявою після перемоги над Цуренко

Найсильніша тенісистка росії Дар'я Касаткіна (8-а ракетка світу), яка зізналася, що вона лесбіянка, підтримала рішення організаторів Уїмблдону компенсувати всі витрати українських гравців під час трав'яного сезону, а також прокоментувала відмову Лесі Цуренко тиснути їй руку після матчу на престижному турнірі в Мадриді (українка поступилася суперниці — 4:6, 2:6).

«Більшість українських гравців не можуть повернутися на свої тренувальні бази, вони не можуть повернутися додому, тому я думаю, що правильно дати їм можливість тренуватися в Лондоні, — заявила Дар'я Касаткіна. — Їм доводиться постійно бути у роз'їздах і постійно платити за проживання, тож я думаю, що в цьому є сенс.

Найсумніше, що війна все ще триває, тому, звичайно, гравці з України мають багато причин не тиснути нам руки. Я була справді рада, що Цуренко махнула мені у відповідь, коли покидала корт".

Дар'я Касаткіна та Леся Цуренко після матчу у Мадриді

Додамо, що 25-річна уродженка Тольятті Касаткіна за роки виступів заробила на корті понад 9 млн доларів призових. На зорі кар'єри росіянка тривалий час грала в парі з українкою Ольгою Янчук, яка в листопаді 2020-го народила сина від легіонера «Динамо» Жерсона Родрігеса, і разом з нашою співвітчизницею стала переможницею двох низькорейтингових турнірів у москві та мінську.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболістка збірної росії різко пройшлася путіним і лукашенком.

Фото Twitter WTA

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