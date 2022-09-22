«Пакети не забувайте»: Долгополов і Цуренко їдко пройшлися російською мобілізацією

Зірка українського тенісу Олександр Долгополов, котрий приїхав після початку війни захищати рідну землю, і чинна тенісистка Леся Цуренко гостро відреагували в соцмережах на указ кремлівського фюрера володимира путіна про часткову мобілізацію росіян.

«Ой, виявилося тепер замість страху палиці і ниття, доведеться йти вмирати. Не складно було здогадатися про цей цілком логічний ланцюжок, але професор і росіяни до цього не дійшли. Пакети не забувайте, відсидітися не вийшло», — жорстко висміяв росіян у Twitter колишня перша ракетка України Олександр Долгополов.

У свою чергу, Леся Цуренко закликала громадян росії не мовчати, а виходити на мітинги та висловлювати свою незгоду з рішенням диктатора.

«Росіяни, може вже хоч зараз пора виходити на вулиці? Чи, може, вже час почати висловлювати свій протест? Вам же вже дозволили називати війну війною?» — написала 33-річна спортсменка у себе в Instagram-сторісі.

Нагадаємо, що Олександр Долгополов, який свого часу посідав у світовому рейтингу 15-ту позицію, переможець чотирьох турнірів ATP, а Леся Цуренко, у послужному списку котрої чотири тріумфи на змаганнях WTA, була 23-ю ракеткою світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Долгополов, Леся Цуренко та Марта Костюк передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

Фото Instagram

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