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Спорт

«Ви — уйо**и, ви — сволота. Ви ті, хто влаштував геноцид»: футболістка збірної росії різко пройшлася путіним і лукашенком

11:04 20 грудня 2022
Надія Карпова

Футболістка «Еспаньола» та збірної росії Надія Карпова, яка дала під час війни цінну пораду землякам, різко відреагувала на зустріч президентів рф та білорусі володимира путіна та олександра лукашенка.

«Ви — уйо**и, ви — сволота. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого слід судити. Ви не просто „токсичні“, ви фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. До біса путлера, до біса війну», — написала Надія Карпова в Instagram.

Нагадаємо, що 27-річна Надія Карпова — перша в історії професіональна російська спортсменка, яка зробила камінг-аут (визнала, що вона лесбіянка).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Надія Карпова вразила правдою про війну.

Фото Instagram

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