«Ви — уйо**и, ви — сволота. Ви ті, хто влаштував геноцид»: футболістка збірної росії різко пройшлася путіним і лукашенком

Футболістка «Еспаньола» та збірної росії Надія Карпова, яка дала під час війни цінну пораду землякам, різко відреагувала на зустріч президентів рф та білорусі володимира путіна та олександра лукашенка.

«Ви — уйо**и, ви — сволота. Ви ті, хто влаштував геноцид. Ви ті, кого слід судити. Ви не просто „токсичні“, ви фашисти, яким давно немає місця в сучасному світі. Сподіваюся, ви отримаєте по заслугах. Тому що добро завжди перемагає зло. До біса путлера, до біса війну», — написала Надія Карпова в Instagram.

Нагадаємо, що 27-річна Надія Карпова — перша в історії професіональна російська спортсменка, яка зробила камінг-аут (визнала, що вона лесбіянка).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Надія Карпова вразила правдою про війну.

Фото Instagram

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