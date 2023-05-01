Одяг, створений відомою косівською дизайнеркою Лабентіне Шала (Labentinë Shala), вражає красою та неординарністю. Серед поціновувачів її таланту чимало відомих актрис та співачок з усього світу, які є прихильниками екологічного підходу у фешн-індустрії.

Весь одяг виготовляється вручну. З минулого року він представлений на одному із найпрестижніших майданчиків світу — Flying Solo у самому серці Сохо у Нью-Йорку, де по сусідству знаходяться магазини Gucci, Chanel, Moschino та інших всесвітньо відомих брендів.

Дизайнерка Лабентіне Шала: «Екологічна мода – це не просто тренд, а норма нашого буття»

Творчість Лабентіне Шала була неодноразово представлена у провідних медіа світу про моду — зокрема, у журналах Harper's Bazaar та L'officiel.

У ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» дизайнерка Лабентіне Шала розповіла про нові тенденції у фешн-індустрії, а також про тренди у літньому одязі.

«Літо — ідеальний час, щоб проявити сміливість та пограти з асиметричною довжиною»

— Лабентіне, вбрання, які ви створюєте, дуже стильні. Щоб краще зрозуміти концепцію вашого бренду, хочу запитати вас: що означає «нуль відходів» у створенні одягу?

- Прагнення виробляти екологічно чисту продукцію є пріоритетом цивілізованого світу. Швидка мода та надмірне виробництво створюють ситуацію, коли наша планета страждає від божевільної кількості сміття. Я прихильниця повільної моди. Наш бренд створює обмежену кількість одиниць одягу і працює за принципом попередніх замовлень, не накопичуючи на складах нерозпродану продукцію. Звідси -- «нуль відходів». Окрім цього, важливим принципом нашого дизайну є універсальність. Ми створюємо одяг, що трансформується. Наприклад, в моїй колекції є двосторонні плаття. Це дуже зручно! Ви можете обрати колір залежно від вашого настрою. Наприклад, хочете — зелений, хочете — рожевий.

Асиметрія дарує відчуття свіжості

— Цікаво!

- Також дуже зручні у одязі знімні деталі. Щоразу ви неначе отримуєте нове вбрання. Я намагаюсь створювати одяг, доречний у будь-якій ситуації. Висока якість сприяє тому, що він буде радувати його власницю досить довго. Безвідходність досягається ще й таким чином: якщо залишилися клаптики тканини, вони креативно використовуються у подальшому.

Корсети «Троянда», створені Лабентіне Шала, неймовірно красиві

— Які тренди літньої моди -2023 відображені у вашій колекції?

- Останнім часом ми бачимо, що мода вже не така швидкоплинна, і, чесно кажучи, я рада цьому, оскільки це означає, що ми прямуємо до більш свідомого вибору одягу, відмовляючись від імпульсивних покупок. Екологічна ж мода — це не просто тренд, а норма нашого буття. Щодо того, що носитимемо влітку, радила б звернути увагу на такі моменти. Актуальна асиметрія — вона дарує відчуття свіжості. Літо — ідеальний час, щоб проявити сміливість та пограти з асиметричною довжиною. Прозорі тканини роблять лук більш чуттєвим. Доречні флористичні мотиви. Мої корсети ручної роботи «Троянда» легко поєднуються з денімом, який залишається актуальним. Квіткові мотиви — це спосіб надати луку більше природності.

Такі корсети легко поєднуються з денімом

«Мені подобаються роботи київської дизайнерки Ксенії Шнайдер. Вони дуже креативні та свіжі»

— Які кольори актуальні цього літа?

- Я дуже люблю чорний та білий, вони присутні в моїх колекціях щосезону. Проте яскраві кольори також є хітом літа. Це королівський-синій, рожевий, яскраво-зелений… Зверніть увагу на міні-спідниці або шорти у поєднанні з об’ємними яскравими топами. Це дуже стильно! Якщо ж ви віддаєте перевагу довжині «максі», це теж чудовий вибір, адже довгі сукні виглядають елегантно.

Довгі сукні виглядають дуже елегантно

— Чимало людей вважають, що чорний колір не для літа…

— Як я вже казала, цей колір присутній у моїх колекціях всіх сезонів. Чорний завжди доречний. Носіть його у будь-яку пору року — зокрема, і влітку. Колір — спосіб виразити нашу індивідуальність. Для мене чорний — це, перш за все, колір сили та захисту.

Чудовий тандем – яскравий топ з міні-спідницею

— Чи відомі вам імена та роботи українських дизайнерів?

- Минулого року я побачила у соціальних мережах багато чудових українських брендів. Особливо мені подобаються роботи київської дизайнерки Ксенії Шнайдер. Вони дуже креативні та свіжі. Також мене зацікавила творчість дизайнерки Юлії Паскаль.

— У чому знаходите творче натхнення?

- Мене надихає природа. Я прагну гармонії у всьому.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з дизайнеркою Іриною Джус: «Публіка на Брюссельському тижні моди була у захваті від українських колекцій».

Фото з альбому Лабентіне Шала

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram