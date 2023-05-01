Чемпіона Європи з боксу застрелили на робочому місці

Висхідна зірка французького боксу, чемпіон Європи серед молоді Вільфрід Флорентен, убитий двома пострілами в груди перед кальянною L'Insolit e в містечку Бонней-сюр-Марн, повідомляє L'Equipe.

Спортсмена, якому зовсім нещодавно виповнилося 23 роки, було серйозно поранено під час бійки вранці 30 квітня біля закладу, де він працював охоронцем. До приїзду поліції Флорентен вже був доправлений друзями до лікарні. Його планували прооперувати, але не встигли. Боксер помер.

Обставини трагедії з'ясовуються. Ймовірно, це могла бути сварка між охоронцями закладу, можливо, через жінку.

«Я приголомшений. Мені дуже шкода, який жах. Він був батьком двох дітей. Найбільша надія Франції. Справжня драма. Він працював охоронцем у кальянній і був застрелений. Дві кулі в груди», — цитує L'Equipе промоутера боксера Джоана Зау.

У вересні 2019 року у Софії (Болгарія) Вільфрід Флорентен виборов золоту медаль у ваговій категорії до 91 кг на молодіжному чемпіонаті Європи, перемігши у фіналі росіянина. Щоправда, на Олімпійські ігри Токіо йому кваліфікуватися не вдалося. У 2022 році під час змагань з боксу в Парижі, де боксер був присутнім як глядач, Вільфрід вдарив тренера та був дискваліфікований. Важковаговик на прізвисько Чорний звір став професіоналом і виграв нокаутом усі свої три бої, останній з яких зовсім нещодавно — 8 квітня.

Усі свої три бої на професіональному рингу Вільфрід Флорентен виграв нокаутом

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вбивцю батька ексчемпіона світу з боксу застрелили в Монреалі.

Фото L'Equipe

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