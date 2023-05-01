Чи можна застрахуватися від онкозахворювань

В Україні понад 1 млн людей страждають на онкологічні захворювання. Наша країна, на жаль, посідає друге місце в Європі за темпами поширення раку — досить сумна статистика. Офіційно в країні лікування безкоштовне, але на практиці, тим паче в умовах війни, це не зовсім так. Наприклад, за законом МРТ і КТ з контрастом включно мають бути безкоштовними, але фактично весь час сплачуються пацієнтами. Далі витрати починають тільки зростати, і це може стати справжнім фінансовим шоком для родини. У таких випадках допомагають програми страхування, направлені саме на захист від онкозахворювань.

Що пропонує страхування

«Pro_Vita. Страхування від критичних захворювань» — одна з таких програм, нещодавно запущена страховою ARX. Компанія вже багато років підтверджує свою надійність, кожного дня виплачуючи близько 4 млн грн за страховими випадками. Нова програма також передбачає значну страхову виплату, яку клієнт отримає при встановленні онкодіагнозу. Сума витрачається застрахованим на власний розсуд, гроші надходять на зазначений клієнтом банківський рахунок.

Переваги програми

Великою перевагою цієї програми є те, що страхова виплата може сягати 1 млн грн, такий розмір — найбільший на страховому ринку. А також Pro_Vita дає змогу отримати послугу «Друга медична думка» — це альтернативний консультативний висновок, який надається українськими або іноземними спеціалістами. Оплата послуги здійснюється зі страхової виплати за погодженням з клієнтом, а організацією повністю займається страхова компанія. Цей сервіс також є унікальним у порівнянні з іншими наявними на ринку програмами.

Як отримати страхову виплату

Для отримання виплати діагноз має бути підтверджений рентгенологічно (МРТ, КТ) та результатами гістологічних або цитологічних досліджень. Pro_Vita покриває онкологічні захворювання на початкових стадіях (Т1N0M0) і діє на території всього світу, окрім Криму й населених пунктів, де органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

Договір страхування укладається на рік з можливістю пролонгації. Перше укладення договору — до 65 років, пролонгація договору, який вже діє, — до 74 років. Страхова сума на вибір — 250 тис. грн, 500 тис. грн, 1 млн грн.

Для сум 250−500 тис. грн період очікування — 90 днів, для 1 млн грн — 180 днів з дати початку дії договору.

Інші можливості

В ARX також є масштабна страхова програма «Медицина без меж. Онкологія». За цією програмою клієнт може отримати якісні медичні послуги в Україні та за кордоном. Страхова компанія оплачує всі необхідні витрати (переліт, проживання, лікування, повернення) та допомагає обрати необхідну клініку для проведення діагностики та/або лікування) Сума покриття — 500 тис. євро на рік. Покривається лікування у стаціонарі, оперативне втручання, аналізи та всі необхідні медичні та діагностичні тести, а також витрати на медикаменти.

Нагадуємо, що дотримання здорового способу життя є профілактикою онкозахворювань. Фізична активність, правильне харчування, відмова від шкідливих звичок, скорочення впливу ультрафіолетового проміння — все це допомагає уникнути критичних захворювань.

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