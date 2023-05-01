Безпілотники знову атакують окупований Севастополь (відео)

У районі тимчасово окупованого Севастополя, де нещодавно безпілотник знищив резервуари з паливом, знов голосно.

«Губернатор» Михайло Развожаєв заявив, що прямо зараз «сили флоту у взаємодії з ППО» відбивають атаку БПЛА на зовнішньому рейді. «Один безпілотник вже збитий. Усі служби міста перебувають у готовності. Зберігаємо спокій» , — пише голова окупаційної адміністрації.

Тим часом у мережі вже почали з'являтися відео із Криму.

Нагадаємо, що 1 травня в Брянській області росії невідомі диверсанти пустили під укіс потяг з нафтопродуктами для російських окупаційних військ.

Фото — скріншот

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