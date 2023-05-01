На Брянщині невідомі диверсанти пустили під укіс поїзд із нафтопродуктами для російських окупаційних військ (відео)

В росії, яка продовжує обстрілювати Україну, на Брянщині через пошкодження полотна зійшов з рейок потяг з нафтопродуктами. Попередньо, незадовго до сходу поїзда з рейок стався підрив залізниці. На цей час 8 вагонів лежать на боці та розпочалась пожежа, повідомляє InformNapalm.

«В Унечському районі на 136 км колій Брянськ-Унеча спрацював невстановлений вибуховий пристрій, в результаті чого зійшов з рейок локомотив вантажного складу. Постраждалих немає. В даний час на місці працюють оперативні служби. Рух на даній ділянці дороги призупинено», — написав губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз.

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Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що в Ленінградській області росії партизанами було підірвано електроопори.

«На зміну спокійного життя (в росії. — Авт.) прийшли страх, пильність та донос. Із цього починається розплата», — написав він.

Як повідомляє Telegram-канал «Флагшток-Гомельшчына», відповідальність за підрив на Брянщині беруть на себе саме білоруські партизани. Вони зазначають, що таким чином перервано сполучення Гомеля та міст рф.

Як писали «ФАКТИ», днями у окупованому Севастополі стався вибух. Представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що внаслідок вибуху було знищено понад 10 резервуарів із нафтопродуктами. Їхня загальна ємність — близько 40 тисяч тонн. Ці нафтопродукти призначалися для потреб Чорноморського флоту рф.

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