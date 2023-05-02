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Вийшла на вулицю в Нью-Йорку напівголою: британська поп-зірка перевершила сподівання шанувальників

18:32 2 травня 2023
Британська співачка Ріта Ора

Популярна британська співачка Ріта Ора останнім часом не втомлюється дивувати прихильників своїми сміливими вбраннями. Західні ЗМІ звернули увагу, що 32-річна поп-діва стала охоче демонструвати свої принади на публіці після заміжжя. Як уже повідомляли «ФАКТИ», Рита вийшла заміж за культового новозеландського кінорежисера Тайку Вайтіті в серпні минулого року.

Досі Ора дозволяла собі з'являтися у відвертих вбраннях тільки на червоній доріжці або сцені. Однак 30 квітня співачка порушила це правило. Ріта перевершила найсміливіші очікування шанувальників, вийшовши на вулицю в Нью-Йорку напівголою.

При цьому на поп-діві було досить багато одягу — чорний плащ, довга (до підлоги) біла сорочка з відкладним коміром, чорні шорти.

Пізніше Ора заявила, що присвятила це вбрання пам'яті покійного дизайнера Карла Лагерфельда, який колись запросив її взяти участь у показі колекції Chanel.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на врученні європейської премії MTV Тейлор Свіфт і Ріта Ора вразили шанувальників відвертими вбраннями.

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