Ріта Ора та Тайка Вайтіті таємно одружилися в Лондоні

Популярна британська співачка Ріта Ора та новозеландський кінорежисер Тайка Вайтіті таємно одружилися. Як повідомляють західні ЗМІ, весілля відбулося 5 серпня. Нагадаємо, пара оголосила про заручини на початку червня.

Ріта вже змінила прізвище. Тепер вона місис Вайтіті-Ора.

Весільна церемонія, на яку були запрошені лише найближчі для нареченого люди, пройшла в Лондоні. Вже в суботу, 6 серпня, Ріта виклала на своїй сторінці в Instagram кілька фотографій, на яких на її пальці добре видно нову обручку.

Сестра співачки Елена теж порадувала шанувальників попзірки парочкою знімків. Там Тайка п'є коктейль. І в нього на пальці теж блищить обручка.

31-річна Ріта вперше вийшла заміж. Для 46-річного Тайкі це другий шлюб. Він був одружений з продюсером Челсі Вінстенлі, яка народила йому двох дочок.

Вайтіті відомий культовими фільмами та серіалами «Реальні упирі», «Чим ми займаємося в тінях», «Тор: Рагнарек», «Кролик Джоджо», «Мандалорець». За сценарій до фільму «Кролик Джоджо» отримав премії «Оскар» та BAFTA. У липні вийшов його новий фільм «Тор: Кохання та грім». Він за місяць зібрав у світовому прокаті 700 мільйонів доларів за бюджету 250 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, як пройшло весілля Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

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