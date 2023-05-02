Невідомий украв у російських спецслужб біткоїни на 300 тисяч доларів і перевів Україні

Таємничий біткойнер, схоже, використав блокчейн Біткоїна проти російської держави, викривши сотні гаманців, які, ймовірно, належать спецслужбам, повідомляє компанія Chainalysis, що займається відстеженням криптовалют.

Невідомий використав особливість документування транзакцій в блокчейні Біткоїн, щоб ідентифікувати 986 гаманців, контрольованих Агентством зовнішньої військової розвідки, Службою зовнішньої розвідки і Федеральною службою безпеки, йдеться в повідомленні Chainalysis, яка тісно співпрацює з урядом США, опублікованому на сайті CoinDesk. У повідомленнях, написаних російською мовою, месник звинувачує власників гаманців у причетності до хакерських атак.

Поки неясно, чи відповідають дійсності ці звинувачення; три відомства не відповіли на запит CoinDesk про коментарі. Більш очевидним є те, що ця особа отримала контроль над принаймні деякими з адрес, які, як воно стверджує, належать росії, можливо, за допомогою хакерських атак або навіть завдяки роботі своїх співробітників.

Уряд України використовував криптовалюту для збору десятків мільйонів доларів на військові потреби. Деякі з гаманців, пов'язаних з росією, про які йшлося в дослідженні Chainalysis, навіть надсилали гроші в Україну. Підкріплюючи твердження таємничого біткойнера, Chainalysis стверджує, що принаймні три адреси нібито російських гаманців раніше були пов'язані з росією третіми особами. Дві з них були причетні до атаки Solarwinds, а третя оплачувала сервери, які використовувалися в російській кампанії з дезінформації під час виборів 2016 року.

Chainalysis також зазначає, що витрачання біткоїнів свідчить про те, що ця людина серйозно ставилася до своїх заяв. Ця особа фактично знищила біткоїнів на суму понад $ 300 000, поки описувала свої звинувачення в блокчейні.

«Той факт, що відправник OP_RETURN хотів і зміг спалити біткоїни на сотні тисяч доларів, щоб поширити своє повідомлення, свідчить, на нашу думку, що його інформація є точною, — йдеться в прес-релізі Chainalysis. - Попросту кажучи, ця людина могла проникнути в структуру хакерів, які працюють на росію, або могла бути співробітником російських спецслужб, який перейшов на інший бік. Фактично, таємничий хакер перестав знищувати гроші і почав відправляти їх на допомогу Україні».

Після вторгнення росії в Україну відправник припинив робити написи. Пізніше він відновив свою діяльність, натомість надсилаючи пов'язані з росією біткоїни на українські адреси допомоги.

Раніше «ФАКТИ» писали, що у Європі припинено діяльність однієї з найбільших злочинних хакерських груп.

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