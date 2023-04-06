У Європі припинено діяльність однієї з найбільших злочинних хакерських груп

Європейське поліцейське управління (Європол) повідомило про проведення успішної операції Cookie Monster, під час якої вдалося припинити діяльність одного з найбільших у світі хакерських злочинних угруповань. Вона створила платформу Genesis Market, на якій масово продавалися особисті дані користувачів популярних сайтів — Amazon, Ali Express та інших. У базі Genesis Market зберігалася інформація про банківські картки, паролі, адреси електронної пошти, місця проживання понад 2 мільйонів користувачів із різних країн. Усі ці дані були вкрадені хакерами.

«Безпрецедентна поліцейська операція за участю 17 країн призвела до ліквідації Genesis Market — одного з найнебезпечніших у світі торгових майданчиків», — повідомив Європол.

Під час скоординованих дій поліції в Німеччині, США, Канаді, Австралії, Великій Британії та ще 10 європейських країн було проведено облави на членів злочинного угруповання. Затримано 119 підозрюваних. Найбільше в Німеччині — 58 осіб. У Великій Британії поліція затримала 28 осіб. Було проведено 208 обшуків. Вилучено комп'ютери, ноутбуки, сервери, жорсткі диски.

На платформі також продавалися боти, які давали змогу інфікувати комп'ютери шкідливими програмами для розкрадання облікових записів онлайн-рахунків.

На відміну від інших подібних злочинних сайтів, Genesis Market працював не в даркнеті, а у звичайному інтернеті. Стати членом цього «магазину» можна було лише за запрошенням. «Легкий доступ і низькі ціни знижували бар'єр для прийому нових клієнтів і перетворювали їх на зручне джерело прибутку для хакерів», — заявили в Європолі.

Нагадаємо, що США і Велика Британія ввели санкції проти групи російських кіберзлочинців.

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