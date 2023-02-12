Заразили мільйони комп’ютерів по всьому світу: США та Велика Британія вперше запровадили санкції проти групи російських кіберзлочинців

Про санкції проти членів російського кіберзлочинного угруповання повідомили американський Мінфін і британський уряд. Ці дії є першими санкціями такого роду для Великої Британії і є результатом спільного партнерства між Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США та Міністерством закордонних справ, у справах Співдружності та розвитку Великої Британії.

«Кіберзлочинці, особливо ті, що базуються в росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлитися на американський бізнес і експлуатувати міжнародну фінансову систему, — сказав заступник міністра Браян Нельсон — Сьогодні Сполучені Штати вживають заходів у партнерстві з Великою Британією, оскільки міжнародна співпраця є ключовим фактором у боротьбі з російською кіберзлочинністю».

В заяві зазначається, що росія є притулком для кіберзлочинців, де такі групи, як Trickbot, вільно здійснюють зловмисну кібердіяльність проти США, Великої Британії, їхніх союзників і партнерів. Під час глобальної пандемії ці зловмисні кібератаки були спрямовані на критично важливу інфраструктуру, включаючи лікарні та медичні установи, як у США, так і у Великій Британії. Минулого місяця Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США визначила російську біржу віртуальних валют Bitzlato Limited як «основний об'єкт занепокоєння щодо відмивання грошей» у зв'язку з російським незаконним фінансуванням. Сполучені Штати та Велика Британія є лідерами у глобальній боротьбі з кіберзлочинністю і зобов'язуються використовувати всі наявні повноваження та інструменти для захисту від кіберзагроз.

Згідно із повідомленням Мінфіну США, під санкції потрапили Віталій Ковальов, Максим Михайлов, Валентин Карягін, Михайло Іскрицький, Дмитро Плещевський, Іван Вахромеєв, Валерій Седлецький. Все майно та частки у майні фізичних осіб, які перебувають на території США або у володінні чи під контролем американських осіб, мають бути заблоковані.

На відміну від росіян, українські хакери зосереджені на тому, щоб донести світу правду про війну в Україні. Так, вони зламали брифінг МЗС рф із питань кібербезпеки, і присутні почули дуже незручні запитання. А в Ермітажі на екрани музею вивели інформацію про події у Бучі.

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