В ПФУ попередили про зменшення розміру однієї з виплат: хто з робітників може постраждати

Працівники, які постраждали на підприємстві внаслідок нещасного випадку, можуть розраховувати на одноразову страхову виплату в разі стійкої втрати професійної працездатності, встановленої МСЕК.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Пенсійного фонду України.

Разом з тим розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності, виходячи з 17 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, є випадки, коли працівникам можуть зменшити розмір страхової виплати.

Так, у разі, якщо під час розслідування нещасного випадку буде встановлено, що втрата професійної працездатності настала не лише з вини роботодавця, а ще й внаслідок порушення працівником правил охорони праці, то розмір страхової допомоги можуть зменшити.

«Відсоток зменшення страхової виплати визначається на підставі висновку комісії з розслідування нещасного випадку, але не може перевищувати 50% виплати, яку встановили б потерпілому за відсутності його вини», — йдеться у повідомленні.

Варто зауважити, що у разі порушення працівником правил охорони праці, роботодавець не може бути повністю звільненим від виплати страхової допомоги.

Нагадаємо, що на початку 2023 року в Україні ухвалили постанову, яка передбачає нову методику розрахування середньої зарплати громадян, з якої розраховуються виплати за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Згідно з новою методикою, якщо українці перебували у тривалій неоплачуваній відпустці та після цього втратили роботу або виявилися тимчасово непрацездатним, то при розрахунку їхньої середньої зарплати будуть враховані лише ті місяці, під час яких вони отримували плату від роботодавця.

Це певним чином допоможе зберегти вищий розмір соціальних виплат, які можуть бути нараховані у разі втрати роботи, відпустки у зв'язку з вагітністю та оформлення лікарняного.

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