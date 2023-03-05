Індексація страхових виплат: в ПФУ повідомили, на скільки підвищать суми з березня

Як і індексація пенсій, масове перерахування щомісячних страхових виплат проводиться щороку, з 1 березня.

Страхові виплати — це кошти, що виплачуються застрахованим особам у разі настання страхового випадку. Перерахування можуть бути як індивідуальним, пов’язаним з обставинами конкретної людини, так і масовими.

Таке роз'яснення надали у Пенсійному фонді України (ПФУ).

Індивідуальне перерахування щомісячних страхових виплат проводиться у зв’язку зі зміною ступеня втрати професійної працездатності людини (у %) або зміною складу сім’ї померлого. Таке перерахування здійснюється за відповідним зверненням потерпілого або члена його сім’ї.

Масове перерахування щомісячних страхових виплат проводиться без звернення людини щороку, з 1 березня, на коефіцієнт, що враховує показники зростання споживчих цін та середньої заробітної плати (доходу) в Україні.

У 2023 році коефіцієнт збільшення щомісячних страхових виплат становить 1,197 (в межах максимального розміру). В результаті перерахування виплати розмір збільшення не може перевищувати 1500 гривень, додали в установі.

Нагадаємо, уряд України ухвалив постанову про індексацію пенсійних і страхових виплат з 1 березня. Перерахунки проводяться Пенсійним фондом без додаткових звернень пенсіонерів, за матеріалами пенсійних справ.

Раніше повідомлялось, за яких підстав деяким українцям можуть призупинити виплату пенсії.

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