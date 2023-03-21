Як оформити пенсію з-за кордону: в Кабміні дали відповідь

В зв'язку с тим, що чимало українців через війну були змушені виїхати за кордон, і досягли там пенсійного віку, профспілки пропонують дозволити їм надсилати документи для оформлення пенсії поштою.

В той же час у Міністерстві соціальної політики пропонують піти іншим шляхом і подати заяву через Інтернет.

Для цього потрібно зайти на вебпортал та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням «Вхід».

Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Якщо його немає, згенерувати його можна безплатно онлайн. Як це зробити, описали у відеоінструкції від Дія.

Після входу на вебпортал потрібно виконати наступні кроки:

у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть вкладку «Заява на призначення пенсії». Дайте згоду на дистанційне інформування, обравши спосіб отримання повідомлень про опрацювання заяви. Натисніть «Продовжити» та оберіть вид пенсії, наприклад — Пенсія за віком;

дайте відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення та надайте згоду на передачу та обробку своїх персональних даних (поставте позначку);

прикріпіть скан-копії необхідних документів, підготовлених згідно з вимогами щодо сканованих копій документів за наведеним перед формуванням заяви переліком;

перед вами з’явиться повна форма заяви про призначення пенсії. У разі потреби форму заяви можна відредагувати.

Для завершення всіх операцій, заява підписується за допомогою КЕП та відправляється до ПФУ натисканням кнопки «Підписати та відправити до ПФУ». За результатами опрацювання заяви ви отримаєте інформацію про стан обробки та відповідне рішення.

Інформаційна довідка

Нагадаємо, що у березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій, яка позначилася на виплатах понад 10 млн пенсіонерів, у тому числі людей з інвалідністю з числа ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Останні тепер мають отримувати пенсію у розмірі, не меншому за 8 тисяч гривень.



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