Пощастило з ним: дружина міністра оборони Резнікова чуттєво розповіла про стосунки під час війни

Відома телеведуча, дружина міністра оборони України Олексія Резнікова, Юлія Зорій, яка раніше розповіла про перші дні російського вторгнення, поділилася своїми думками про те, чому не побоялася повернутися до Києва.

За її словами, вона приїхала до столиці вже 2 травня і зізнається, що спочатку було страшно, але поруч із чоловіком Юля почувалася в безпеці. Бо жити в розлуці очікуваннями між повідомленнями було нестерпно.

«Перебуваючи у відносній безпеці, головою і серцем я була тут. Поруч з ним. І це було нестерпно. Жити від смски до смски, від дзвінка до дзвінка, від перевірки коли був „онлайн“ і гнітючого фізичного страху, коли не відповідав», — пише Юлія Зорій в інстаграмі.

Каже, що так їй легше. Навіть попри те, що відчуття контролю — це лише ілюзія. Дружина міністра вважає, що разом легше переживати війну, а їй особисто — впевненіше.

«Моє повернення було важливим для нього, хоча він жодного разу не наполіг, ба більше, навіть не пропонував), але для мене завжди було важливим те, що важливе йому (так у нас було завжди і взаємно). Ми над цим працювали. Як би не було страшно, з ним завжди спокійніше і впевненіше. Така людина просто… Пощастило з ним», — пише Юлія і додає, що не лише їй.

Раніше в інтерв’ю «ФАКТАМ» Юлія Зорій відверто розповіла, як війна вплинула на їхні стосунки та натякнула на весілля в Криму.

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