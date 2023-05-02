Перші дев'ять учасників акції «Спіймай баригу» отримали гроші за відео

Акція «Спіймай баригу» стартувала першого травня. А сьогодні організатори вже заявляють про початок грошових виплат.

Поки що йдеться про так звану «попередню» акцію — ексклюзивну передакційну пропозицію, яку організатори озвучували раніше. Тоді вони обіцяли гроші за звичайний ролик — учасник мав зняти відео із «закладником» та передати організаторам «Спіймай баригу».

Результати конкурсу вже готові. А кошти вже виплачені. Дев'ятеро учасників, які першими надіслали свої відео, вже з грошима. Виплати вони отримали переказом на картки, у гривнях. По п'ятсот доларів отримали п'ять осіб, які впоралися із завданням повністю. Ще чотирьом виплатили так звані втішні призи — по сто доларів за майже вдалу спробу.

Такі мініпроєкти в рамках акції «Спіймай баригу» будуть і надалі, заявляють організатори. І обіцяють платити так само швидко та чесно. Кажуть, головна мета зараз — залучити якнайбільше людей до «полювання» на торговців забороненими препаратами та боротьби з поширенням наркотиків.

Великий старт основної акції вже розпочався у трьох перших містах — Києві, Харкові та Одесі. Там організатори чекають на інформацію про торговців, дрібних розповсюджувачів і нарколабораторії та готові платити за реальні результати. На черзі — інші міста України. При цьому уточнюють: про нарколабораторії можна повідомляти вже зараз у будь-якому місті.

Нагадаємо, головний меценат проєкту Єгор Левченко напередодні розкрив свою особу в інтерв'ю Стасу Домбровському. У ньому він розповів про умови та подробиці основної акції: що потрібно зробити, щоб отримувати гроші за викриття наркоторговців, і озвучив розцінки.

Акція вже набирає обертів. Дізнатися про план дій для участі в ній можна на сайті spiymaibarigu.com.ua/. Там організатори розмістили «дорожню карту» для тих, хто хоче приєднатися, та закликають не залишатися осторонь — допомогти у боротьбі проти наркоторгівлі.

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