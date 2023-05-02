Росіяни готувалися до контрнаступу України навіть більше, ніж власне Україна: журналіст закликав суспільство вгамувати емоції

Український контрнаступ, дату якого кілька разів називали різні експерти, хвилює українців, турбує росіян, обговорюється у світових ЗМІ. Західні партнери заявили, що Київ одержав уже близько 98% озброєння, яке просив для того, щоб розпочати весняний наступ. Українська влада визнає, що озброєння постійно йде, але критично не вистачає боєприпасів та літаків, щоб мати паритет із росіянами у небі.

Журналіст Сергій Лямець вважає, що в інформпросторі створюється істерія з приводу наступу, він закликає українців мати терпіння, адже Генштаб однозначно прорахував усі можливі варіанти та ухвалить правильне рішення у потрібний час

«Ніколи не коментую війну. Але дозволю собі прокоментувати настрої суспільства щодо так званого контрнаступу.

Втомила істерика. В мене особисто склалося враження, що ЗСУ просто мусять йти в атаку, навіть якщо не на часі. Мовляв, світ чекає, українці чекають, перемога буде легкою, камон!

Як на мене, цю істерику треба прибирати. Забагато емоцій там, де має бути холодний розрахунок. Я вірю, що наш Генштаб краще за усі суспільства світу розуміє усі ризики та можливості. Особливо ризики втратити життя українців та зібрані сили.

Дивно недооцінювати росіян. Вони, може, і не генії стратегії. Але дуже підступні, жорстокі та небезпечні. Вже зараз навіть мені зрозуміло, що вони готувалися до контрнаступу України навіть більше, ніж власне Україна. Готували авіацію, яку ми ще не бачили у справі. Готовували зброю, задля якої закуповували чіпи через Казахстан та інші країні. Готували резерви, які навмисно не пускали у бій. Тобто, вони побиті, але далеко не безпорадні.

Тож вірю, що український Генштаб усе це знає, в тому числі завдяки нашим партнерам. І якщо треба чекати та бути обережними — треба чекати та бути обережними. Зрозумійте мене вірно, можна розганяти різні версії, аби заплутати росіян, — але варто зберігати спокій всередині.

Такою власне я бачу підтримку з боку українського суспільства. Не штовхати у наступ своїми очікуваннями, а спокійно вірити, що все станеться у потрібний час", — пише Лямець у Facebook.

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