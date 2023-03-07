Близько 13 000 українських дітей були депортовані до росії, — народна депутатка

Щонайменше 13 000 українських дітей були депортовані до рф, заявила народний депутат України Іванна Климпуш-Цинцадзе в інтерв'ю телеканалу Sky News 5 березня.

«Ми маємо близько 13 000 підтверджених випадків депортації українських дітей в різні частини російської федерації, — сказала Климпуш-Цинцадзе. — Це частина геноциду, який росіяни ведуть проти українського народу. Російські силовики забирають дітей і перетворюють їх в іншу національність».

Як повідомила 4 березня газета The Sunday Times, батькам, наприклад, сказали, що діти поїдуть на шкільну екскурсію. Однак більше вони їх ніколи не бачили.

«Деяких забрали на тиждень у так звані літні табори або табори відпочинку, а потім так і не повернули. А деяких навіть віддали на усиновлення в російські сім'ї, ніби у них немає своїх сімей в Україні», — розповіла народний депутат в інтерв'ю Sky News.

За словами Климпуш-Цинцадзе, близько 100 таких дітей вдалося повернути в сім'ї за допомогою правозахисних організацій. В інтерв'ю вона підкреслила, що Київ місяцями намагається привернути увагу до проблеми зниклих дітей.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що викрадених в Україні дітей росіяни продають педофілам та знімають в порно.

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