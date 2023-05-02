«Арсенал» легко розібрався з «Челсі» в лондонському дербі: як зіграли українці Зінченко та Мудрик

У вівторок, 2 травня, в рамках 34-го туру англійської прем'єр-ліги відбулося лондонське дербі між «Арсеналом», який розгромно програв «Манчестер Сіті» матч за чемпіонство в АПЛ, та «Челсі».

«Каноніри» протягом усього поєдинку на рідному «Емірейтс Стедіум» володіли беззаперечною перевагою, втіливши її у три забиті м'ячі ще в першому таймі. Після перерви підопічні Мікеля Артети продовжували атакувати, створювали моменти, але пропустили нелогічний гол у свої ворота. Щоправда, це не завадило господарям довести поєдинок до впевненої перемоги — 3:1 (Едегор, 18, 31, Габріел Жезус, 34 — Мадуеке, 65).

Українським уболівальникам цей матч був цікавий і, зокрема, через очне протистояння футболістів збірної України. Олександр Зінченко вийшов на поле у стартовому складі «Арсеналу» та відіграв 73 хвилини, після чого його замінили, а Михайло Мудрик, навпаки, з'явився на полі з лави запасних на 71-й хвилині. Обидва наші співвітчизники результативними діями в матчі не відзначилися.

Додамо, що завдяки цій перемозі «Арсенал» із 78 очками повернувся на перше місце у турнірній таблиці АПЛ — щоправда, вже завтра їх знову може посунути «Манчестер Сіті», у якого 76 набраних балів та ще два поєдинки в запасі (3 травня підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють удома з «Вест Хемом»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишні клуби Вороніна та Реброва влаштували в АПЛ дику «перестрілку» із сімома голами.

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