«Арсенал» із Зінченком розгромно програв «Манчестер Сіті» матч за чемпіонство в АПЛ (відео)

У середу, 26 квітня, в Манчестері пройшов центральний матч 33-го туру англійської прем'єр-ліги, в якому «Манчестер Сіті», що вийшов у півфіналі Ліги чемпіонів на мадридський «Реал», приймав «Арсенал».

Перед звітним туром «каноніри» випереджали суперника на п'ять очок, але при цьому підопічні Хосепа Гвардіоли провели на два матчі менше і, якщо враховувати лише втрачені очки, очолювали турнірну таблицю. Багато хто називав цей поєдинок матчем за чемпіонство, і «Арсенал» повністю провалив цей «іспит». «Каноніри», у складі яких повний матч відіграв Олександр Зінченко, нічого не змогли протиставити грізному супернику й зрештою розгромно програли — 1:4 (Холдинг, 86 — де Брюйне, 7, 54, Стоунз, 45+1, Холанд, 90+ 5). При цьому рахунок міг бути і більшим, якби не надійна гра воротаря Рамсдейла в рамці…

Після цього успіху доля чемпіонства вже знаходиться в руках «Манчестер Сіті», який впритул, на відстань у два очки, наблизився до лідера, маючи кілька ігор у запасі. Схоже, на всю турнірну дистанцію запала у Зінченка та партнерів не вистачило, і на фініші сезону вони все ж таки віддадуть золоті медалі підопічним Хосепа Гвардіоли…

Турнірне становище АПЛ: 1. «Арсенал» — 75 очок (33 матчі); 2. «Манчестер Сіті» — 73 (31); 3. «Ньюкасл» — 59 (31); 4. «Манчестер Юнайтед» — 59 (30); 5. «Астон Вілла» — 54 (33); 6. «Ліверпуль» — 53 (32); 7. «Тоттенхем» — 53 (32); … 11. «Челсі» — 39 (32); … 15. «Борнмут» — 33 (32); … 19. «Евертон» — 28 (32); 20. «Саутгемптон» — 24 (32).

Також невдалим ігровий день виявився і для ще одного українця в АПЛ — Михайла Мудрика. Його «Челсі» приймав на своєму полі «Брентфорд», і несподівано поступився — 0:2 (Аспілікуета, 37, у свої ворота, Мбемо, 78). Наш співвітчизник вийшов на заміну перед другим таймом, але результативними діями відзначитися за відведений час не зміг.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Зінченко обійшов світових зірок англійської прем'єр-ліги за важливим показником.

Фото Twitter ФК «Арсенал»

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