Клопп на радощах «зламався»: ексклуби Вороніна та Реброва влаштували в АПЛ дику «перестрілку» з сімома голами (відео)

Справжньою окрасою 34-го туру англійської прем'єр-ліги стало протистояння на «Енфілді» між колишнім клубом Андрія Вороніна «Ліверпулем», що вилетів з Ліги чемпіонів, та екскомандою Сергія Реброва «Тоттенхемом», у якому вболівальники побачили сім голів.

Команда Юргена Клоппа вже у стартові 15 хвилин забила гостям з Лондона тричі та впевнено вигравала — 3:0. Але «шпори» з новим тренером Райаном Мейсоном у час, що залишився, відіграли два м'ячі, а на 90+3-й хвилині колишній гравець «Евертона» (принципового суперника «Ліверпуля») бразилець Рішарлісон, здавалося, врятував гостей від поразки — 3:3. Але це ще було не все. Через хвилину Діогу Жота після грубої помилки оборони «Тоттенхема» приніс «Ліверпулю» валідольну перемогу — 4:3 (Джонс, 3, Діас, 5, Салах, 15, з пенальті, Діогу Жота, 90+4 — Кейн, 39, Сон Хин Мін, 77, Рішарлісон, 90+3).

До речі, головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп після переможного голу своєї команди на емоціях рвонув до резервного рефері та почав щось кричати. Після цього німець подався назад і, схоже, смикнув задній м'яз стегна. Принаймні Клопп різко схопився за пошкоджене місце і почав кульгати.

«Я не впевнений, що це підколінне сухожилля. Це може бути і привідний м'яз. Це було боляче», — заявив після фінального свистка Юрген Клопп.

Становище лідерів АПЛ: 1. «Манчестер Сіті» — 76 очок (32 матчі); 2. «Арсенал» — 75 (33); 3. «Ньюкасл» — 65 (33); 4. «Манчестер Юнайтед» — 63 (32); 5. «Ліверпуль» — 56 (33); 6. «Тоттенхем» — 54 (34).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команди Кріштіану Роналду та Ліонеля Мессі влаштували «перестрілку» у благодійному матчі в Ер-Ріяді.

Фото ФК Twitter «Ліверпуль»

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