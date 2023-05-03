Звичайне рабство: у Фінляндії розкрили схему торгівлі українцями

Українcі біженці, які через російську агресію виїхали за кордон, ризикують стати жертвами торговців людьми. Так, взимку поліція Іспанії повідомляла про ліквідацію мережі з експлуатації громадян України. А тепер вже у Фінляндії розкрили подібну схему, де експлуатувалася праця як українців, так і громадян з Естонії та Латвії.

Як пише видання Yle, фінська Центральна кримінальна поліція спільно з правоохоронцями Естонії провела розслідування ймовірних випадків торгівлі людьми за обтяжуючих обставин у будівельному секторі. Слідство з`ясувало, що люди працювали в умовах, що нагадують примусову працю. Група отримала від своєї злочинної діяльності 2,3 мільйона євро.

Жертви — переважно громадяни Латвії, Естонії та України. Серед тих, хто опиниться на лаві підсудних, переважно громадяни Естонії. У якості відповідачів у справі проходять 11 осіб. Прокуратура пред'явила обвинувачення, зокрема, у торгівлі людьми за обтяжувальних обставин, шахрайстві з пенсійними внесками за обтяжувальних обставин і злочинах із застосуванням вогнепальної зброї.

За даними слідства, підозрювані залучали працівників для виконання різноманітних завдань у сфері будівництва через засновані ними фірми. Підозрюється, що працівників, які приїхали до Фінляндії, вводили в оману, втягували в борги, і в цьому випадку згода працівника на роботу не може вважатися свідомим і добровільним вибором.

«Підозрювані, наприклад, скористалися залежністю відповідних осіб від роботодавця через відсутність у них знань мови та браку ресурсів. Крім того, у ході попереднього розслідування підозрюється, що на деяких співробітників були спрямовані насильство та погрози», — зазначав комісар з кримінальних справ Марко Хейнонен з Центральної кримінальної поліції.

Умови праці для багатьох фігурантів справи були поганими: робочі дні були довгими, а можливості зробити перерву не давали. У кількох випадках заробітна плата була частково або повністю не виплачена. Потерпілих можуть бути сотні.

Також організація обіцяла робітникам безкоштовне житло у Фінляндії та зарплату за виконану роботу. Натомість працівники насправді мали платити за житло, а із їхньої заробітної плати вираховували різні витрати, наприклад, на спецодяг та обладнання, про що заздалегідь не йшлося. Крім того, роботодавець накладав грошові штрафи і утримав суми із зарплати, які пояснювали, наприклад, пропусками, неякісно виконаною роботою або використанням телефону в робочий час.

За даними попереднього розслідування, зарплата кількох осіб була настільки низькою, що вони навіть заборгували своєму роботодавцю.

Втім, за даними поліції, фінські будівельні компанії, в яких працювали позивачі, не підозрюються в будь-яких кримінальних злочинах.

Нагадаємо, що Фінляндія автоматично продовжила на рік посвідки на проживання біженців з України.

Деякі категорії біженців в цій країні можуть отримати прописку. Заявку можуть подавати ті, хто прожив у Фінляндії один рік, має дозвіл на проживання на підставі тимчасового захисту, отриманого хоча б рік тому та продовженого до 4 березня 2024 року, та власний фінський ідентифікаційний номер.

Фото Pixabay

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