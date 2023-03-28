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Трагедія в США: жінка-трансгендер влаштувала стрілянину в школі, загинули 6 людей

9:43 28 березня 2023
Озброєна жінка

У США, де у січні під час кривавої бійні у передмісті Лос-Анджелеса загинули щонайменше 10 людей, знов сталася надзвичайна подія — у Нешвіллі (штат Теннессі) 28-річна трансгендерна жінка вбила шістьох людей у християнській школі.

Її застрелили поліцейські, повідомляє NBC. Зазначається, що нападниця проникла до будівлі школи через бічний вхід, вона була озброєна двома гвинтівками AR-15 та пістолетом. Були вбиті троє учнів та троє працівників школи.

За словами начальника поліції Нешвілла Джона Дрейка, нападниця раніше навчалась в цій школі, мала карту будівлі та ретельно готувалася до стрілянини. У неї виявили маніфест, зміст якого не розголошується.

Загалом у масових стрілянинах в школах в США з 1999 року (напад в школі Колумбайн) загинули 175 людей.

Нагадаємо, що минулого літа влада американського штату Іллінойс заявила про арешт підозрюваного в розстрілі учасників і глядачів параду в місті Хайленд-Парк — збройний напад було скоєно 4 липня, коли американці святкували День незалежності.

Фото — скріншот

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