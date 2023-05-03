Під Києвом бійцівські собаки ледь не роздерли жінку з дитиною (відео)

Днями поліцейські Бучанського управління поліції провели обшук у приватному домоволодіння в селі Михайлівка-Рубежівка, де раніше собаки напали на жінку та її дитину. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили 7 собак породи кане-корсо. Після чого їх відправили на перетримку до ветеринарної клініки. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Київській області.

«10 квітня тварини покусали 35-річну жительку та її 7-річну доньку. Їхній сусід — власник розплідника вивів на повідку собак без намордників та забув зачинити двері розплідника. Внаслідок укусів тварин, мати з донькою отримали тілесні ушкодження у вигляді численних ран тулуба та кінцівок. Вони були госпіталізовані до лікарні. За фактом нанесення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження слідчі проводять досудове розслідування [ ст. 128 ККУ]», — йдеться у повідомленні.

Фото: Вікіпедія

Зазначимо, що кане-корсо — порода собак, одна з найдавніших представників групи молосів. Офіційними предками вважаються давньоіталійські бойові собаки, що використовувалися як травильні собаки-гладіатори. Після Другої світової війни війни кане-корсо стали рідкісними собаками — порода була на межі зникнення. Відродженням породи займався Джованні Ницолли, який відшукував представників породи і схрещував один з одним.

Кане-корсо створювалася, насамперед, як робоча порода, і її морфологічні характеристики відображають придатність для роботи. Ця порода орієнтована на захист і охорону. Собаки сильні, витривалі і дуже розумні. У них чудова інтуїція і вроджений захисний рефлекс, вони розділяють гру і реальну загрозу. Але без серйозної причини або без команди кане-корсо не проявляє агресії. Таким чином, це прекрасний охоронець з вродженим почуттям території, безстрашний і здатний до прийняття самостійних рішень.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Дніпрі п'яний господар вигулював двох бійцівських псів без намордника і вони накинулися на жінку з маленьким песиком. Вона була змушена закрити тварину своїм тілом і постраждала.

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