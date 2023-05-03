Сполучені Штати хочуть, щоб Китай тиснув на росію, щоб країна-окупантка припинила війну в Україні, заявив посол США в Китаї Ніколас Бернс.

«Ми хочемо бачити від Китаю тиск на росію, щоб вона вивела свої війська і щоб Україна отримала назад всю свою територію і знову стала повністю суверенною у всіх аспектах цього слова, — сказав Бернс на обговоренні, організованому аналітичним центром Stimson Center. — Було б корисно, якби Китай підштовхнув росію припинити бомбардування українських шкіл, українських лікарень і українських житлових будинків. Ми стали свідками величезних людських втрат лише за останні місяць-два внаслідок жорстоких російських повітряних атак і атак безпілотників на українських цивільних осіб. Тому я думаю, що це те, чого ми хотіли б, і я впевнений, що цього хотіли б європейські країни, цього хоче Україна від Китаю».

Дипломат Ніколас Бернс сказав, що розмова між президентом Китаю Сі Цзіньпіном і президентом України Володимиром Зеленським була «хорошим першим кроком», але неясно, чи будуть за ним якісь дії.

«Ми хотіли б, щоб Китай був набагато жорсткішим у своїх порадах росіянам. Ми хотіли б бачити дії, спрямовані на якнайшвидше припинення війни в умовах, які, звичайно, може прийняти український уряд», — сказав він.

Бернс зазначив, що США вже багато місяців дуже уважно стежать за питанням потенційного надання Китаєм летальної допомоги росії.

«Ми не бачили доказів того, що китайці це роблять, але ми продовжуємо стежити за цим», — сказав він.

Раніше «ФАКТИ» писали, президент Чехії Петро Павел вважає, що Китай не хоче миру в Україні.

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