«путін отримав свою «гірку пілюлю»: Павло Клімкін про перемовини Зеленського з лідером Китаю

Коментуючі кроки КНР на міжнародній арені щодо війни в Україні, міністр закордонних справ України у 2014 — 2019 рр Павло Клімкін зазначив, що Китай «гратиме на китайську нічию»

«Розмова Сі — Зеленський — це для нас хороша історія, — пише Павло Клімкін у соцмережах. — Хоча б тим, що путін отримав свою «гірку пілюлю» — Китай позиціонує себе як нейтральну силу. Причому не колись, а до активізації бойових дій.

Китайці зробили майстерну режисуру останніх місяців. Спочатку вийшли зі своїми принципами глобальної безпеки, потім з принципами «врегулювання навколо України». Сі поїхав у Москву, поспілкувався з європейськими лідерами і президентом Бразилії. Це значить, що він з усіма поспілкувався, крім Байдена, такий собі тролінг.

Крім того, китайці отримали політичну згоду на наступний етап: спеціального посланника, який розпочне консультації. Схоже, що ним буде колишній посол Китаю в росії, що вже є прямим тролінгом путіна. Але є і ризики і ми їх маємо бути свідомі. Вони зовсім не віртуальні, навпаки дуже реальні.

По-перше, на Заході дуже різне ставлення до залучення Китаю взагалі і до того, як саме, зокрема. Хтось категорично проти, хтось дуже за, хтось за певних умов. Потенційно це може вплинути на солідарність колективного Заходу. Який, як ми добре розуміємо, не потрібен ані Китаю, ані росії.

По-друге, Китаю не вигідна перемога росії, вона йому потрібна ослаблена і залежна. Але йому також не потрібна перемога наша і відповідно Заходу. Тому Китай гратиме на «нічию» — на китайську нічию.

І по-третє, китайська пропозиція щодо якнайскорішого припинення вогню подобається багатьом у незахідному світі. Але не тільки — у Франції чи Італії говорять зовсім іншими словами, але також в цьому напрямку. В якийсь момент вони знайдуть схожість своїх позицій. А як наслідок у Вашингтоні хтось може поставити під сумнів збільшення військової допомоги.

Перелік ризиків можна продовжувати і далі, хоча вони і є потенційні. Для нас це означає необхідність довірливої комунікації із всіма нашими союзниками — яка стратегія нашої взаємодії з Китаєм, чого, коли і на яких умовах ми прагнемо. Адже наші можливості мають переважати ризики".

Фото із соцмереж

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