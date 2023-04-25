Не можна довіряти Китаю як посереднику у досягненні миру між росією та Україною, попереджає президент Чехії Петр Павел, який заявив в інтерв'ю POLITICO, що Пекіну вигідно продовжувати війну.

Його коментарі з'явилися в той час, коли Китай намагається позиціонувати себе як миротворця в Україні, нещодавно запропонувавши розпливчасту дорожню карту для припинення конфлікту. І хоча більшість західних союзників скептично поставилися до цих пропозицій, деякі країни, такі як Франція, наполягають на тому, що Китай може відігравати важливу роль у мирних переговорах.

Однак Павел, колишній генерал і високопоставлений лідер НАТО, був недвозначним. Що стосується України, то, на його думку, Китай хоче лише найкращого для себе — а поки що це більше війни.

«Я вважаю, що в інтересах Китаю продовжити статус-кво, — сказав Павел, — тому що це може підштовхнути росію до низки поступок. Для Китаю також добре, що Захід, можливо, стає трохи слабшим, підтримуючи Україну».

Зауваження Павла здалися пророчими, коли всього через кілька годин після його виступу посол Китаю у Франції викликав обурення, заявивши, що колишні радянські країни не мають «ефективного статусу» в міжнародному праві — коментар пролунав у відповідь на питання про те, чи належить Крим Україні. Хоча Пекін дистанціювався від цих висловлювань, інцидент спричинив гарячу дискусію про те, чи може Китай коли-небудь допомогти у встановленні миру в Україні.

«Я не думаю, що Китай зацікавлений у вирішенні війни в короткі терміни» — сказав чеський лідер.

Павел додав, що Пекін використовує війну для того, щоб вчитися.

«Китай щодня виносить уроки з конфлікту, — сказав Петр Павел. — Вони уважно стежать за тим, що робить росія, як реагує Захід».

Під час візиту до Брюсселя минулого тижня Петр Павел висунув ідею створення нової пропозиції щодо розширення виробничих ліній оборонних компаній — можливо, за рахунок поєднання національних і європейських субсидій — з тим, щоб вони мали додаткові потужності, які можна було б використовувати в часи кризи.

Раніше «ФАКТИ» пислали, Петр Павел вважає, що Захід повинен відправити Києву все, крім ядерної зброї.

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