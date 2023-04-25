«Власна думка, а не позиція країни»: у Китаї дезавуювали заяву посла у Франції про суверенітет пострадянських держав

Міністерство закордонних справ Китаю було змушене виступити з офіційною заявою у зв'язку зі скандальним інтерв'ю посла КНР у Франції Лу Шая. Як уже повідомляли «ФАКТИ», китайський дипломат засумнівався в статусі колишніх радянських республік і закликав «припинити сперечання» щодо кордонів, які виникли після розпаду СРСР. Лу Шай також назвав Крим російським.

Його заяви викликали справедливе обурення не тільки в Україні, а й у країнах Євросоюзу, особливо в Латвії, Литві та Естонії. Ціла низка депутатів Європарламенту закликали відкликати посла КНР у Франції. Єврокомісар Жозеп Боррель назвав висловлювання Лу Шая неприйнятними і висловив сподівання, що вони не відображають позицію китайської влади. Боррель запропонував Пекіну прояснити її.

«Китай поважає суверенітет, незалежність і територіальну цілісність усіх країн і підтримує цілі та принципи Статуту ООН», — заявила в понеділок представниця МЗС Китаю Мао Нін на брифінгу з пресою, під час якого її запитали, чи слід вважати слова посла у Франції офіційною позицією КНР.

«Після розпаду Радянського Союзу Китай одним із перших встановив дипломатичні відносини з новоствореними країнами, і відтоді завжди дотримувався принципів взаємної поваги та рівності для розвитку двосторонніх відносин, дружби та співпраці», — додала Мао Нін.

Посольство Китаю у Франції також заявило, що слова Лу Шая містили суто особисту думку. Їх не можна вважати політичною заявою і не варто надмірно інтерпретувати, наголосили в посольстві.

Пекін, схоже, намагається згладити неприємну ситуацію, однак однією заявою МЗС Китаю справа навряд чи закінчиться.

Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив 24 квітня, що послам Китаю в Литві, Латвії та Естонії запропоновано офіційно пояснити, що означають слова їхнього колеги Лу Шая.

«Слід нагадати їм, що ми не пострадянські країни. Ми країни, які були незаконно окуповані Радянським Союзом», — сказав Ландсберґіс.

Литва, Латвія та Естонія закликають Євросоюз поставитися до ситуації з повною серйозністю і обговорити її під час зустрічі глав МЗС країн ЄС, яка відбудеться 24 квітня.

Президент Євроради Шарль Мішель уже запевнив, що більш масштабне обговорення відносин ЄС і Китаю відбудеться на саміті Євросоюзу в червні.

Раніше повідомляли про те, що президент Франції за допомогою Китаю хоче посадити за стіл переговорів Україну і росію.

На фото в заголовку представник МЗС Китаю Мао Нін

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