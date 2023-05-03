Знаменитий боксер переніс інсульт після бою за титул чемпіона світу

Чинний чемпіон світу з боксу за версією WBO International, 31-річний новозеландець Девід Лайт (20 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 поразка), який у березні поступився у поєдинку за титул чемпіона світу у напівважкій вазі за версією WBO британцю Лоуренсу Околі, переніс інсульт і ризикує повісити рукавички на цвях, повідомляє talkSPORT.

Після першої у профікар'єрі поразки 25 березня боксер повернувся з Манчестера до Нової Зеландії, де невдовзі став почувати себе кепсько. 5 квітня Лайта доправили до лікарні через погане самопочуття. Там йому зробили комп'ютерну томографію мозку, яка показала ознаки струсу. Лайту призначили лікування та виписали, проте симптоми не пройшли.

17 квітня віцечемпіона Ігор Співдружності знову помістили до лікарні, де лікарі з третьої спроби виявили у мозку боксера тромб та діагностували мікроінсульт. Тієї ж ночі Лайт переніс операцію з видалення згустку крові і досі перебуває в лікарні. Оскільки Девід тримав проблеми зі здоров'ям у секреті, про це стало відомо лише зараз.

Девід Лайт після першої поразки у професіональному боксі

«Для мене це як ще один бійцівський табір. Я повинен наполегливо тренуватися, відновлюватися і працювати над тим, щоб стати кращим», — заявив Девід Лайт, майбутнє якого у професіональному боксі під питанням.

До речі, кілька тижнів тому Лайт побрався зі своєю дівчиною Терезою, оголосивши про це у соціальних мережах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонський бій закінчився для боксера з Казахстану важким нокаутом та крововиливом у мозок.

Фото Twitter WBO, Instagram

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