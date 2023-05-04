Частині українців виплатять по 500 тисяч грн: хто може подавати заяву на отримання допомоги

Деякі категорії громадян нашої країни можуть отримати по 500 тисяч гривень у якості допомоги від держави на відновлення пошкодженого під час повномасштабної війни житла.

Про це голова парламентського Комітету з організації державної влади та місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк повідомила в ефірі Національного телемарафону.

Допомогу буде надано у рамках програми «єВідновлення», тестування якої почнеться з 10 травня. Наразі через «Дію» вже подано 360 тис. заявок на відновлення житла.

«Уряд у рамках великої програми з компенсації 21 квітня прийняв постанову, яка називається „єВідновлення“. Це буде публічна послуга, і вона буде стосуватися частини громадян. Це ті люди, які на сьогодні мають пошкоджене житло і мають зареєстровані права на таке житло, і такі права знаходяться в реєстрі речових прав. Це люди — громадяни України, які досягли 21 року», — сказала Шуляк.

За її словами, якщо людина підходить під усі критерії, вона може розраховувати на отримання швидкої компенсації з використанням програми «Дія».

«Ці кошти обмежені 500 тис. грн. Ними зможуть скористатися ті люди, у яких незначні пошкодження, які можна буде швидко відремонтувати шляхом отримання будівельних матеріалів чи будівельних робіт. На сьогодні ця програма перебуває у тестовому режимі, повторюся — це частина великої програми з компенсацій», — додала Олена Шуляк.

Нагадаємо, в Одесі запустили програму з підтримки внутрішньо переміщених осіб, які переїхали до регіону, — спільного зі французькою благодійною організацією Solidarites International.

Фото shpalta. media/



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