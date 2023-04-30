В одній з областей українці можуть отримати по 6600 грн від Solidarites International: хто має право на виплати

Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Одеси, можуть розраховувати на нову грошову допомогу, що її надають французька благодійна організація Solidarites International зі своїми партнером — благодійним фондом «Пліч-о-пліч».

Про це фонд повідомляє у Facebook.

Найпершою умовою є переміщення до Одеси протягом останніх 30 днів, аби на момент реєстрації дата видачі довідки ВПО не перевищувала 30 календарних днів.

Для реєстрації внутрішньо переміщеним особам потрібно надати:

паспорт;

індивідуальний податковий номер (РНОКПП);

довідку ВПО;

свідоцтво про народження дитини;

довідку, яка підтверджує інвалідність особи (у разі наявності).

Розмір грошової допомоги складає 6600 гривень.

Нагадаємо, що державна допомога ВПО надається у розмірі 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших осіб. Власні виплати здійснюють також ООН та благодійні організації.

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