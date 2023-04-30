В одній з областей українці можуть отримати по 6600 грн від Solidarites International: хто має право на виплати
Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Одеси, можуть розраховувати на нову грошову допомогу, що її надають французька благодійна організація Solidarites International зі своїми партнером — благодійним фондом «Пліч-о-пліч».
Про це фонд повідомляє у Facebook.
Найпершою умовою є переміщення до Одеси протягом останніх 30 днів, аби на момент реєстрації дата видачі довідки ВПО не перевищувала 30 календарних днів.
Для реєстрації внутрішньо переміщеним особам потрібно надати:
- паспорт;
- індивідуальний податковий номер (РНОКПП);
- довідку ВПО;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідку, яка підтверджує інвалідність особи (у разі наявності).
Розмір грошової допомоги складає 6600 гривень.
Нагадаємо, що державна допомога ВПО надається у розмірі 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших осіб. Власні виплати здійснюють також ООН та благодійні організації.183
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