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Гроші

В одній з областей українці можуть отримати по 6600 грн від Solidarites International: хто має право на виплати

18:50 30 квітня 2023
Грошові виплати

Внутрішньо переміщені особи, які переїхали до Одеси, можуть розраховувати на нову грошову допомогу, що її надають французька благодійна організація Solidarites International зі своїми партнером — благодійним фондом «Пліч-о-пліч».

Про це фонд повідомляє у Facebook.

Найпершою умовою є переміщення до Одеси протягом останніх 30 днів, аби на момент реєстрації дата видачі довідки ВПО не перевищувала 30 календарних днів.

Для реєстрації внутрішньо переміщеним особам потрібно надати:

  • паспорт;
  • індивідуальний податковий номер (РНОКПП);
  • довідку ВПО;
  • свідоцтво про народження дитини;
  • довідку, яка підтверджує інвалідність особи (у разі наявності).

Розмір грошової допомоги складає 6600 гривень.

Нагадаємо, що державна допомога ВПО надається у розмірі 3 000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю та 2 000 гривень для всіх інших осіб. Власні виплати здійснюють також ООН та благодійні організації.

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