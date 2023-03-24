Компенсація за зруйноване житло: хто може на неї претендувати та як отримати

Українці, житло яких було зруйноване внаслідок російської агресії, зможуть розраховувати на компенсацію. Відповідні заяви можна подавати через «Дію», ЦНАП, органи соцзахисту чи нотаріуса.

Як пише «РБК-Україна», відповідний закон набуде чинності за два місяці, очікується, що одночасно запрацює й відповідний механізм.

В документі йдеться про відшкодування за зруйновані квартири, приватні будинки, садові та дачні будинки, об'єкти незавершеного будівництва й тому подібне. Заявки прийматимуть, допоки діє режим воєнного стану та протягом 1 року після його скасування. Якщо житло постраждає вже після війни, але через її наслідки, наприклад, при розмінуванні, заявки прийматимуть ще протягом 3 років після скасування воєнного стану. Такий механізм діятиме на підконтрольних уряду України територіях.

На компенсацію зможуть розраховувати власники такої нерухомості, замовники будівництва, інвестори, члени кооперативів (після викупу, але ще без права власності), а також спадкоємці вищезгаданих осіб. У разі пошкодженого майна — об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), їхні керуючі та житлово-будівельні кооперативи. Цей перелік може доповнюватися.

Варто зазначити, що компесації — це не «живі» гроші, які власник отримуватиме на руки та розпоряджатиметься ними на свій розсуд. Йдеться про спеціальний рахунок із спецрежимом використання лише на будівництво житла. До речі, таке житло власник не матиме права продавати протягом 5 років.

Компенсацію за житло не нададуть громадянам під санкціями, особам із судимістю за злочини проти засад нацбезпеки України, а також їхнім спадкоємцям.

Рішення про надання компенсацій та їхні тип і розмір ухвалюватимуть спеціальні комісії, які з'являться при місцевих органах влади, до роботи яких можуть залучати експертів, оцінювачів, представників підприємств, міжнародних організацій та інших осіб.

Як діяти громадянам, які втратили житло?

Насамперед надіслати заявку на розгляд комісії — на кожен об'єкт окрему. Це робиться в електронній формі (через «Дію») або письмово через центри адмінпослуг, органи соцзахисту чи нотаріуса. Її можна подавати незалежно від місця проживання заявника чи місцезнаходження зруйнованого житла. До заявки додають копії договорів, документів, що підтверджують право власності та пріоритетність права на компенсацію (за наявності), а також фото та відео з об'єктом до та після знищення. Якщо вона подається у письмовій формі, то від заявника вимагатимуть пред'явити оригінали. В законі передбачена можливість подання заявки і без зазначених документів. У такому разі слід попросити комісію про сприяння їхнього отриманню, а якщо вони є у відповідних реєстрах, то комісія має їх отримати самостійно.

Якщо людина звернулася до центру адмінпослуг, соцзахисту або нотаріуса, то їй на руки у той же день видається екземпляр з реєстраційним номером та цифровим кодом. Після цього заявка автоматично надсилається на розгляд. Її мають розглядати не більше 30 календарних днів. Втім, термін може бути вдвічі більшим, якщо нерухомість знаходиться в зоні бойових дій чи у тимчасовій окупації.

Щодо онлнайн-заявки через «Дію», то застосунок хочуть оптимізувати за допомогою електронних сервісів. Очікується, що розробники встигнуть зробити це ще до того, як закон набере чинності.

Які можуть бути підстави для відмови?

У компенсації можуть відмовити, якщо:

заявку подано від імені особи, яка не може бути одержувачем;

заявник вніс недостовірні дані;

заявку подано з порушенням термінів.

Комісія може призупинити розгляд заявки, якщо її подали з неповним пакетом документів (відомостей) або є підтвердження того, що заявника підозрюють у злочинах проти основ національної безпеки України. Розгляд поновлюється після усунення цих обставин.

Окрім зарахування коштів на рахунок із спеціальним режимом використання, які можна буде спрямувати лише на будівництво житлового, садового чи дачного будинку, й є інші види компенсаційних виплат.

Це житлові сертифікати. Вони видаватимуться власникам зруйнованих квартир. Втім, сертифікати будуть доступними й для охочих побудувати будинок.

Суму визначатимуть для кожного одержувача та кожного об'єкта окремо, виходячи із загальної площі та вартості квадратного метра.

Як працюватимуть сертифікати?

З їхньою допомогою можна буде придбати квартиру чи будинок, у тому числі шляхом інвестування у будівництво. Обсяг фінансування дорівнює номіналу сертифіката. Його зможе використати лише конкретний одержувач або його спадкоємець, передачу третім особам заборонено.

Для придбання житла також можна використовувати більше одного сертифікату, а пошук нерухомості здійснюється самостійно. Причому, виключно на підконтрольній Україні території.

Забороняється інвестування у майбутнє житло за допомогою сертифіката, якщо стосовно замовника будівництва відкрито справу про банкрутство, він перебуває у процесі ліквідації фірми або не має права на будівельні роботи.

Якщо фактична вартість об'єкта перевищить номінал, то одержувач сплатить різницю власним коштом. Якщо вартість буде нижчою за номінал, то різницю врахують у Реєстрі, але недоотриману компенсацію виплатять лише з майбутніх репарацій від російської федерації.

Термін дії житлового сертифіката становитиме 5 років від дня видачі. Стільки ж діятиме заборона на продаж отриманої нерухомості.

Пріоритетне право на компенсацію — у учасників бойових дій, тих, хто отримав інвалідність внаслідок війни, у мобілізованих без статусу УБД, багатодітних сімей та осіб з інвалідністю І та ІІ груп.

Якщо у такої особи знищено більше одного об'єкта нерухомості, то пріоритетне право можна використати лише для одного об'єкта на вибір.

Щодо нерухомості на тимчасово окупованих територіях. Фіксація руйнувань проводитиметься на підставі окремого порядку, який ще має затвердити Кабінет міністрів України. Не виключено, що це може здійснюватися, наприклад, за допомогою аерофотозйомки або інших інструментів. Але остаточне рішення ще напрацьовуватиметься в ході реалізації закону.

Раніше українцям докладно розповіли, як діяти, якщо під час російської агресії були знищені транспортні засоби.

Фото ДСНС

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