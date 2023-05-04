Злата Огнєвіч показала, як колишній учасник «Холостячки» Хветкевич святкуватиме весілля зі своїм хлопцем

Співачка Злата Огнєвіч розпоповіла, як її колишній залицяльник Андрій Хветкевич — учасник шоу «Холостячка» — святкує весілля зі своїм хлопцем Феліпе. На церемонію запросили гостей до Мексики. Серед запрошених — і Злата Огнєвіч.

Співачка показала в Instagram, що романтичний захід відбудеться у містечку Пуерто-Вальярта на березі моря. Для гостей спеціально зняли розкішну віллу. Спочатку була вечірка знайомства, а потім всі відправилися на прогулянку на яхті.

Злата красувалася у стильній білій в чорний горох сукні від українського бренду Sigma. Образ артистка доповнила чорною трояндою на шиї і стриманою зачіскою.

Нагадаємо, Андрій Хветкевич був учасником другого сезону «Холостячка». Після завершення шоу він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації, а пізніше представив свого хлопця.

Виявилося, що Хветкевич вже кілька років перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе. У серпні минулого року чоловіки оголосили про заручини.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

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