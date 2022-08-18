Екс-учасник «Холостячки» Андрій Хведкевич приголомшив новиною про заручини зі своїм бойфрендом

Учасник шоу «Холостячка-2» Андрій Хветкевич, який боровся у проекті за серце Злати Огнєвіч, приголомшив зізнанням про свою сексуальну орієнтацію. Плавець та фрідайвер здійснив камінг-аут.

Андрій зізнався в Інстаграм, що він — гей, що зрозумів це лише цього року. Зараз він щасливий у стосунках із бойфрендом та готується до весілля з ним.

«Довгий час я керувався стереотипами й не був чесним перед собою. Протягом останнього року я багато думав і розмірковував над собою, і нарешті готовий поділитися з усіма вами своєю правдою. Я знаю, що ви мене любите, і я сподіваюся, що ви мене підтримуєте. Я знаю, що у вас можуть бути питання (оскільки у мене точно були). У будь-якому випадку, я такий, який є, і я вчуся приймати і любити себе», — зізнався Хветкевич.

Він також додав, що зробив пропозицію своєму бойфренду — колумбійському красеню, і той відповів згодою. Пара заручилася і готується до весілля.

«Нещодавно він сказав „так“ і сьогодні ми їдемо в невелику відпустку до Європи, щоб відсвяткувати наші заручини та його день народження», — розповів Хветкевич.

Багатьох передплатників Андрія, а в нього їх було понад мільйон, шокувала ця новина. Лише за добу від нього відписалися майже 100 тисяч користувачів.

А колишні колеги Хветкевича з «Холостячки», ведучий Григорій Решетник привітали пару, побажали кохання та щастя без перешкод.

«Андрію, я така рада за тебе. Кохання вашій парі. Прекрасний і сміливий пост. Поважаю твій вибір і щирість», — написала Огнєвіч.

Переможець «Холостячки» Андрій Задворний, який розбив Златі серце, також відреагував на несподівану новину і висловив жаль, що не зможе бути на весіллі через воєнний стан у країні.

Злата Огнєвіч та Максим Тарапата, яким приписують стосунки, знову підігріли чутки про роман, опублікувавши спільні фото.

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