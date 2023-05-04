Пішла з дому й не повернулася: під Запоріжжям чоловік вбив знайому, засунув її тіло в мішок і сховав у ямі

У Запоріжжі 50-річний чоловік під час вживання спиртних напоїв наніс знайомій тілесні ушкодження, від яких вона померла. Труп потерпілої він закопав неподалік місця проживання, де його й виявили правоохоронці.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

За інформацією правоохоронців, на початку березня до поліції звернувся син загиблої та заявив про зникнення 39-річної матері, яка ще 26 лютого пішла з дому й не повернулася.

Правоохоронці з'ясували, що напередодні зникнення жінка була разом з 50-річним знайомим, неодноразово судимим за вчинення тяжких злочинів:

«24 квітня поліцейські виявили тіло розшукуваної на території лісосмуги в Шевченківському районі міста. Труп у поліетиленовому мішку був схований у ямі, ретельно замаскованій та закиданій сухим гіллям», — йдеться у повідомленні.

Чоловік переховувався на території Вільнянського району. Під час затримання він зізнався у скоєному та розповів, що під час розпивання алкоголю вони з подругою посварилися:

Він побив жінку, яка невдовзі померла від отриманих тілесних ушкоджень. Наступного дня, щоб приховати злочин, він поклав тіло в мішок та сховав у ямі на території лісосмуги неподалік місця свого проживання.

Чоловіку повідомили про підозру за ч.2 ст. 121 ККУ, наразі він перебуває у СІЗО. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Раніше ми писали про трагедію під Краматорськом, де чоловік жорстоко позбавив життя знайомого через ревнощі.

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