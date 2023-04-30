Приревнував та вбив кувалдою: під Краматорськом чоловік жорстоко позбавив життя знайомого

Мешканець села Мирне, що недалеко від Краматорська Донецької області, через ревнощі вбив свого знайомого. Чоловік був напідпитку. Нагадаємо, недавно на Київщині також сталося побутове п'яне вбивство.

Про вбивство під Краматорськом повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік вживав спиртні напої на власному подвір’ї разом із дружиною і знайомим.

Під час застілля чоловіку здалось, що гість занадто багато уваги приділяє його дружині. Приревнувавши до нього жінку, сп’янілий господар влаштував сварку, а коли забракло слів — завдав гостю удар кулаком по голові.

Потім він приніс з сараю кувалду та вдарив нею потерпілого. Від отриманих тілесних ушкоджень останній помер на місці.

Побачивши, що гість не подає ознак життя, дружина ревнивця викликала швидку та правоохоронців.

Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляли «ФАКТИ», у Роменському районі на Сумщині чоловік вбив товариша кочергою, а потім підпалив будинок.

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