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Гроші

Державний банк почав виплачувати пенсіонерам по 20 тисяч грн до пенсії: як отримати

15:50 4 травня 2023
гроші

«ПриватБанк», який нещодавно скасував комісію на грошові перекази з Польщі, проводить акцію для військових пенсіонерів — клієнтів банку, в якій розігрується разова допомога до пенсії в 20 тисяч гривень. Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

В ній можуть взяти участь громадяни України від 18 років, колишні або діючі військовослужбовці та які отримують пенсійні виплати відповідно до ЗУ «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та/або «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб».

Щоб взяти участь в акції, військовим пенсіонерам потрібно оформити пенсійну картку.

Вони мають звернутися до найближчого відділення «ПриватБанку» з паспортом та ідентифікаційним номером.

Потім потрібно підписати заяву на перерахування пенсії на картку «ПриватБанку» — він візьме на себе формальності щодо оформлення документів у Пенсійному фонді України.

Пенсійну картку в «ПриватБанку» можна також відкрити й без відвідування банку через Приват24 та смартфон.

Акція «Даруємо 20 тисяч гривень до пенсії» стартувала 15 січня й діятиме до 15 травня 2023 року.
Вже є кілька переможців.

Першим переможцем став військовий пенсіонер з міста Могилів-Подільський Вінницької області, другим — військовий пенсіонер з Хмельницького, передає «НаПенсії» .

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