«ПриватБанк» скасував комісію на грошові перекази з Польщі: що важливо знати відправникам та одержувачам

У «ПриватБанку», де раніше повідомляли, що українці можуть отримувати допомогу від міжнародних організацій у терміналах самообслуговування, зазначили, що до 14 вересня 2023 року наші співгромадяни мають змогу безкоштовно надсилати перекази Western Union в Україну з Польщі через веб та мобільні застосунки банків Bank Pekao, PKO Bank Polski та Santander Bank.

Як повідомляють у фінансовій інституції, також знижено тарифи на надсилання переказів Western Union у пунктах обслуговування та покращено курс конвертації.

Як надіслати переказ Western Union через додаток Bank Pekao

Переказ Western Union можна безкоштовно надіслати за допомогою онлайн-банкінгу Pekao24 або мобільного додатка PeoPay. Для цього потрібен рахунок у Bank Pekao. Якщо у вас його немає, відкрийте в будь-якому відділенні банку, на сайті або в додатку PeoPay. Щоб надіслати переказ, авторизуйтеся в Pekao24 та перейдіть у розділ оплати.

Надіслати переказ можна через сайт банку або мобільні додатки для iOS та Android.

Як надіслати переказ Western Union через додаток PKO Bank Polski

1. Авторизуйтеся в додатку.

2. Перейдіть у меню «Платежі» → «Інші операції» → «Western Union».

3. Введіть П. І. Б., суму, валюту та країну одержувача.

4. Ви отримаєте підтвердження з номером MTCN, який потрібно передати одержувачу.

Надіслати переказ можна через сайт банку або скористатися мобільним додатком для iOS та Android

Як надіслати переказ Western Union через додаток Santander Bank

Щоб надіслати переказ, перейдіть на сайт банку або скористайтеся мобільним додатком для iOS та Android.

Переказ Western Union у «ПриватБанку» можна отримати за декілька кліків через «Приват24» (мобільний додаток і вебверсія), термінал самообслуговування, банкомат, відділення, лінію підтримки 3700 або чат «Допомога Онлайн».

Нагадаємо, що минулого року в Україні запустили програму іпотечного кредитування «‎єОселя» для певної категорії громадян. Кредити по програмі надають «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Глобус Банк», «Укргазбанк» та Sky Bank.

Фото Pixabay

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